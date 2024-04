CAGLIARI-JUVENTUS, CONTATTO ALCARAZ-MINA, OPEN VAR

Nel corso della trasmissione Open Var di Dazn è stato reso noto l'audio della sala Var di Lissone e dei dialoghi tra arbitro ed assistenti nel corso della gara di venerdì tra la Juventus ed il Cagliari. In particolare del contratto tra Yerrie Carlos. Il difensore del Cagliari infatti colpisce con una gomitata lo spagnolo della Juventus nell'area di rigore sarda. Alcaraz perde sangue e gli costerà due punti di sutura, tutto regolare per arbitro e Var. Questo l'audio.Piccinini: "Niente".Baccini: "Niente, bravo!".Il Var non interviene e quindi è in corso un silent check, nel frattempo l’arbitro parla con i calciatori: "Niente, niente, no no no, si tiene la faccia ma è niente, è rimasto a terra in area".Infine si sentono Chiffi e Valeri nella sala Var di Lissone: "No vabbè, palla piena, contestuale, una strisciata e poi…vai di nuovo un attimo, ma…no, no, no, prende la palla, sì sì, tutto ok Piccio".