Thiago Motta: 'Sono il primo a fare autocritica, ma vado dritto e la strada è giusta'

La conferenza stampa di Thiago Motta

Juventus si sfideranno il 23 febbraio 2025 alle 20:45 in Sardegna, nel match valido per la 26ª giornata di Serie A.Oggi, sabato 22 febbraio, alle 11:30, Misterparlerà della gara in conferenza stampa nella sala stampa dell'Allianz Stadium.COME STA IL GRUPPO - Dopo una delusione così è la cosa migliore ricominciare entrare in campo. Abbiamo una partita molto complicata, conosciamo l'avversario, la difficoltà dell'ambiente e sappiamo che dobbiamo fare una grandissima partitaWEAH - Lo vedo molto bene, la prima cosa per un terzino è difendere, essere aggressivo, vincere i duelli e lui ne sta vincendo tantissimi. è aggressivo, può ancora migliorare, sono molto contento di quello che vedo e in più riesce anche a fare goal.

COMUNICAZIONE - La comunicazione è la stessa, l'autocritica io la faccio tuti i giorni. Tutte le scelte per ottenere il massimo nel momento. La delusione esiste ed è tanta, pensavamo di essere negli ottavi e non siamo stati capaci e il Psv ha fatto meglio. Ricominciare non c'è niente da fare, pensare a domani. Abbiamo ancora una settimana impegnativa con partite ogni 3 giorni, dando il massimo per la prossima partita.SCELTE DI FORMAZIONE - Gleison, Juan, Arek, Renato e Pierre non ci saranno. Oggi l'ultimo allenamento per vedere le condizioni su chi abbiamo qualche dubbio. Nessun dubbio che la formazione di domani entrerà in campo con la massima attenzione e impegno come abbiamo sempre fatto. Sarà complicata e dobbiamo ricominciare.GIOCO - Tutti i giorni dobbiamo migliorare ogni spetto del gioco e dobbiamo capire cos è l cosa migliore nel momento di gioco. I dati vanno analizzati ma l'importante è il contenuto sul campo. L'importante alla fine è la vittoria, non è importante il possesso o il non possesso. Ci sono tante varianti e noi dobbiamo essere superiori per vincere. Ogni partita offre indicazioni su cos migliorare, nell'ultima dopo il 60' livello di intensità la squadra avversaria ha iniziato guadagnare terreno e noi abbiamo fatto più fatica. Il Psv non è stato così superiore, ma nel contesto generale loro hanno meritato. Più verticale? Giusto dirlo perchè si vede in campo, ma va contestualizzato, ci sono tante situazioni dove possiamo ancora crescere e migliorare.ALBERTO COSTA - Molto bene da quando è arrivato. Molto attento, capisce subito cosa vogliamo vedere, ha un fisico importante e sono convinto che quando arriverà la sua opportunità farà molto bene. E' arrivato con fame, vuole dimostrare il suo valore.CONCEICAO - Un ragazzo molto giovane che ha fatto un'esperienza nell'Ajax che non è da poco, una grande esperienza nel Porto dove l'esigenza è la vittoria. Ci sta dando tantissimo ma ci sono tanti margini di miglioramento. Ultimi metri può migliorare, ci darà tanto nel presente e nel futuro.SCELTE PSV - Ogni giorno faccio autocritica non ho bisogno della sconfitta. Ogni scelta fatta è per ottenere il massimo nel momento. Rispetto l'opinione altrui, tornare indietro tornerei anche al ritiro in Germania...vado in avanti in linea retta e la strada è quella giusta.AUTOCRITICA - Lo faccio sempre, ogni scelta è per ottenere il massimo. Non sono contento, sono deluso, nessuno è contento lo vedi dalla mia faccia.VLAHOVIC - C'è la possibilità che giochi titolare come gli altri, insieme con Kolo li avete già visti. Scelte per ottenere il massimo nel momento.INFORTUNI IN DIFESA - Se guardi il calcio attuale anche nelle altre squadre che giocano tantissime partite ci sono tantissimi infortunati. Guarda il City. E' un reparto importantissimo, ma tante squadre hanno questo problema. Guarda il Real, guarda il City, non è sfortuna.YILDIZ - Ogni scelta è per ottenere il massimo nel momento.DIREZIONE SQUADRA - Hanno capito tutto, in questa partita abbiamo dato il massimo delle nostre possibilità in questo momento. In quel momento abbiamo dato il massimo, i ragazzi sono intelligenti e capaci e sanno cosa vogliamo. Delle volte l'avversario, senza una grossa differenza, m sono stati superiori. Con loro parliamo tutti i giorni, il prossimo obiettivo è prepararsi bene oggi pomeriggio in allenamento per la partita di domani.CAGLIARI ANDATA - L'avversario l'abbiamo affrontato tanto tempo fa, sono situazioni diverse. Un squadra complicata e difficile, sappiamo le difficoltà e le complicazioni, allo stesso tempo abbiamo fiducia di poterli mettere in difficoltà per prendere i tre punti e andare avanti.Thiago Motta, nella conferenza stampa pre-partita, affronterà diversi temi chiave in vista della sfida contro il Cagliari. Analizzerà lo stato di forma della Juventus, commentando eventuali assenze e recuperi, oltre a fornire indicazioni sull’approccio tattico che intende adottare. Probabilmente parlerà delle insidie rappresentate dalla squadra sarda, sottolineando la necessità di massima concentrazione per conquistare i tre punti.Un focus potrebbe essere dedicato anche alla gestione delle energie, considerando il fitto calendario della Juventus, e all’importanza di mantenere continuità nei risultati. Motta potrebbe rispondere a domande sui singoli giocatori e sulla loro condizione fisica.Infine, potrebbe esprimere il proprio punto di vista sulla crescita della squadra e sugli obiettivi stagionali.