Cagliari-Juventus, la conferenza stampa di Allegri

Cagliari-Juventus, la conferenza di Allegri: di cosa si parlerà

Vigilia di campionato e Massimilianosi presenta in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno della Juventus , contro il- Il Cagliari delle 8 vittorie ne ha fatte 6 in casa, 23 punti in casa dei 31 totali, una delle prime squadre che fa tanti gol negli ultimi 15 minuti con giocatori subentrati. Sempre difficile e complicato a Cagliari- La partita più importante è quella di domani, poi vedremo le condizioni fisiche di chi potrà affrontare la Lazio. Domani è una partita importante, una vittoria ci consentirebbe di fare un bel salto in avanti.- La seconda parte di stagione dovevamo fare meglio, abbiamo la possibilità di migliorare. Mercato? Ci pensa sempre la società, quello che è stato fatto non lo possiamo cambiare, sono state fatte cose in funzione della squadra, ma adesso dobbiamo pensare alla partita di domani.- Szczesny spero che indovini per Yildiz. Nei giudizi bisogna andarci piano, ha grandissime qualità tecniche ma deve fare un percorso come tutti. Gli auguro una carriera straordinaria, poi non so se vincerà il Pallone d'Oro. Sono contento di quello che sta facendo. Chiesa? Giocano più o meno nelal stessa posizione, Chiesa potrebbe giocare a destra ma negli ultimi anni ha giocato più a sinistra.- Le difficoltà post infortunio ci sarebbero state, sono contento di quello che sta facendo. Deve pretendere più da sé stesso. Lo sfogo? Ce ne sono stati di peggiori, fa parte del momento, ma l'allenatore fa scelte in funzione della squadra. Contro il Torino CHiesa ha fatto 15' molto bene, nel secondo tempo ha avuto un'occasione, ma Federico è molto importante per noi. Domani valuto tra lui e Yildiz chi giocherà.- La fase difensiva deve essere un punto di forza non solo di questa squadra, ma anche delle squadre che ho sempre allenato perché comunque il calcio è cambiato in tante cosa, ma l'unica cosa che non è cambiata è la differenza reti. E da li passano i numeri per vincere o perdere un campionato. Quindi, in questo momento qui, la squadra sta facendo bene. Abbiamo Kean fuori perché comunque è in differenziato, Milik sta rientrando. Altrimenti non avrei cambi in panchina, soprattutto ora con cinque cambi che possono determinare le partite. Domani affrontiamo una squadra che è la prima in classifica per gol da subentri e quindi diventano determinante- Categoria degli ottimi giocatori con la possibilità di diventare grandi calciatori. Chiesa sta entrando nel periodo migliore per un atleta, Vlahovic sta crescendo molto bene. Hanno un futuro roseo davanti.- A questo punto della stagione una vittoria vale come due perchè si fa un balzo in avanti importante. Abbiamo tanti scontri diretti, giochiamo contro il Cagliari che si deve salvare, poi Milan e Roma, poi Bologna un altro scontro diretto. Abbiamo partite difficile e bisogna fare un passo alla volta.- L'anno scorso Inter in finale, la Roma in Europa League, noi abbiamo perso una finale a 3 minuti dalla fine. Ci sono giocatori con qualità diverse, Manchester e Real hanno grandissima qualità e tecnica, poi la Champions è una competizione a sé e l'anno prossimo sarà diversa.- Le viviamo normalmente. Non è la prima volta, in questo periodo ci sono le voci su giocatori e allenatore. Noi dobbiamo essere concentrati: ho detto ai ragazzi si lavora dal 15 luglio si lavora per 6-7 mesi per raggiungere gli obiettivi, per essere a marzo dentro gli obiettivi. Siamo ad aprile, siamo dentro la Coppa Italia e possiamo entrare dentro i primi 4 posti e ora ci si gioca l'obiettivo per cui si è lavorato. Bisogna avere chiaro l'obiettivo davanti e che bisogna prenderlo.- In questo momento tutti bisogna guardare all'obiettivo di quest'anno. Io sono concentrato, stiamo lavorando affinché la Juve giochi la Champions e raggiunga la finale di Coppa Italia. Una volta raggiunti gli obiettivi la società dirà le strategie per il futuro della squadra.- Per quanto riguarda Ranieri è un allenatore che ha fatto tanti anni di calcio, uan vita. Ha ottenuto risultati importanti dove ha lavorato e come ha gestito il momento di difficoltà del Cagliari. Una persona intelligente e di buon senso che sa gestire le difficoltà, il Cagliari sta facendo un'ottima stagione.- Real-Bayern una bella sfida, il Real in questo momento è la squadra più forte, ma in semifinale il Bayern diventa noioso.- Non ho tanti dubbi, Szczesny sta bene ed è a disposizione, vedrò oggi cosa fare per domani. Non ho grandi dubbi e dopo l'allenamento scioglierò gli ultimi.Riflettori puntati sulla conferenza stampa pre partita di Massimiliano, alla vigilia di Cagliari-Juventus, valevole per la 33^ giornata di Serie A. In particolare, c'è curiosità per conoscere le scelte di formazione del tecnico livornese e le condizioni di chi è ancora in dubbio, come per esempio Arek Milik.