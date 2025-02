I due volti della Juventus e l'illusione della corsa scudetto. Ma perché non crederci?

Redazione Calciomercato

Messo in preventivo che sì, sarà un'avventura fino alla fine, adesso l'obiettivo è non scottarsi con questo mettersi al sole. Quattro vittorie consecutive hanno dato oggettivamente un'altra immagine della Juventus. Che ha vinto di nuovo di corto muso, e che ha reagito - soprattutto - a una roba così forte come l'eliminazione di Eindhoven da dirsi che almeno un primissimo obiettivo è stato raggiunto: evitare che la gioventù si faccia anche porta spalancata ai contraccolpi.

E si montano inevitabilmente di quanto vediamo, cogliamo, analizziamo."Gli esseri umani, così come noi li incontriamo, sono un miscuglio di bene e di male", scriveva Stevenson ne Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde: parlava di un dualismo interno, di un doppio volto, di una faccia positiva e di un'altra negativa. Ecco: la Juve è esattamente questa roba qui, ha più espressioni e quindi non sai mai cosa aspettarti.E' infatti un campionato di doppi volti.A parte l'Atalanta, le squadre immediatamente dietro alla Juventus hanno perso di nuovo margine e quindi punti. I bianconeri ne hanno approfittato e si sono piazzati al quarto posto in solitaria, un modo più convincente di dire che si è in linea con gli obiettivi stagionali, pur avendone già falliti un paio. Eppure, anche per modificare la narrazione, qualcuno guarda al di là di un posto Champions. Guarda persino in Paradiso.Il Paradiso, naturalmente, sarebbe quel primo posto che oggi dista 8 punti.Quanto costa, sognare? Praticamente nulla. Ma fare tabelle scudetto in questo momento sarebbe deleterio, ed è pur vero che Motta e Gatti non hanno chiuso le porte trincerandosi dietro quel "partita a partita", però alla Continassa in questo momento serve credere soltanto al prodotto del lavoro, a mettere in discesa la qualificazione all'Europa che conta. E conta più di ogni altra cosa, per questioni economiche e chiaramente di blasone.Se la batosta dei mancati ottavi sarà ripianata con gli introiti del Mondiale per Club, un'eventuale approdo in Europa League o - peggio - in Conference League, sarebbe la mazzata sull'obiettivo ricostruzione, sulla carestia di vittorie di oggi che hanno la funzione di avvicinarsi domani ai fasti del passato.Forse anche per questo nessuno ha frenato i sogni.Notte in cui Eindhoven si è fatto finalmente ricordo e non incubo da insonnia. Notte in cui a Motta e ai suoi è arrivata finalmente la spinta dell'autoconsapevolezza. Quei "perché no?" che spesso sono pure benzina nel motore. Sarà difficilissimo, ma appunto: perché non provarci?