Cagliari-Juventus, chi giocherà al posto di Renato Veiga?

Questa sera la Juventus scenderà in campo alla Unipol Domus Arena di Cagliari ma dovrà fare i conti con un'assenza pesante: quella di Renato Veiga che si è infortunato dopo appena 10 minuti della sfida di Champions League contro il PSV ad Eindhoven. Circa un mese di stop per il difensore di proprietà del Chelsea. Come lo sostituirà quindi Thiago Motta?La coppia di centrali difensivi porta quasi a scelte obbligate: verrà riadattato Lloyd Kelly come visto nella gara contro il PSV ed al suo fianco agirà Federico Gatti.