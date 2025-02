Cagliari-Juventus, come sta Teun Koopmeiners?

AFP via Getty Images



Juventus, come sta Teun Koopmeiners?

Lascenderà in campo questa sera alle ore 20.45 alla Unipol Domus Arena dicontro i sardi di Davide Nicola per una sfida non certamente semplice e in cui il chiaro obiettivo è quello di tornare alla vittoria dopo la brutta sconfitta di mercoledì sera ad Eindhoven costata alla Juventus 11 milioni ed un pass per gli ottavi di Champions League. Chi però nella serata di Eindhoven aveva giocato nonostante la febbre è Teun. Come sta ora?Teun sta recuperando dall'attacco febbrile che lo ha colpito nei giorni scorsi, per questo motivo questa era dovrebbe partire dalla panchina. Resta comunque convocato per la trasferta sarda.