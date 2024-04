Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Nonostante le statistiche recenti parlino bianconero (1 sola sconfitta negli ultimi 10 confronti),Una Juve(Allegri dixit post derby). Soprattutto contro questo Cagliari, impegolato nella lotta per non retrocedere maUn risultato e una prestazione che avremmo tanto voluto vedere fare a febbraio dalla squadra di Allegri. Che ora calcola. E col calendario che attende la Juventus , e risottolineamo "questa Juventus",e. Quindi alla Domus Arena servirebbero i 3 punti, sebbene Allegri abbia fatto capire in conferenza - tra importanza della differenza reti & politica dei piccoli passi - cheTenendo presente anche che questa squadra segna poco. Ma anche perché gAllegri ha parlato bene di(ma il rapporto tra i 2 resta comunque ai minimi termini) un po' meno di, col quale non si è ancora capito bene cosa sia successo dopo Lecce (ultima vittoria in trasferta di "questa" Juve). E' altrettanto anche vero chesbaglia molto di suo, soprattutto quando gli errori valgono doppio: a Napoli (3 volte) con l'Inter (il famoso stop mancato davanti a Sommer) col Toro (2 volte).Quanto al suo futuro, pure nell'ultima conferenza stampa Allegri ha buttatoChe non potranno di certo iniziare a programmare la prossima stagione attendendo il 31 maggio ed una qualificazione in Champions che nessuno in dirigenza vuole mettere in discussione. Ad oggi. Com'è giusto che faccia il DS di un club come la Juventus. E che la prossima stagione Allegri non ci sarà più è ormai un segreto di Pulcinella, svelato involontariamente pure da Cambiaso.