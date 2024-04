Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito gli episodi della 33ª giornata di Serie A per quanto riguarda la Juventus.Piccinini (Var: Chiffi) 6,5"Bene sui penalty a favore del Cagliari, per me vede bene sul contatto Mina-Alcaraz. Ampiamente sufficiente".