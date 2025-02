Giornata decisiva per Cambiaso e Douglas Luiz: possono esserci a Cagliari?

Come ripartire da una delusione come quella della Champions League?, ci sono tanti aspetti da considerare. Se da un lato per Thiago Motta la strada è quella giusta - lo ha dichiarato più volte durante la conferenza stampa - dall'altro la Juve. Innanzitutto, l'obiettivo quarto posto ha assunto importanza e forma ben diverse, diventando ancora più cruciale di quanto fosse già in precedenza.La Juventus deve tornare a convincere e convincersi, e questo percorso passa da tante porte. Quella della consapevolezza sembrava ormai lasciata alle spalle, e invece, e probabilmente a forzarla più di quanto si pensasse alla vigilia. È tornato ancora una volta lo scoglio, vero e proprio tormentone di questa stagione, che anche quando sembrava concedere una pausa, si è ripresentato con un conto decisamente salato.

Gli infortuni di Cambiaso e Douglas Luiz

Le parole di Motta sugli infortuni

Quante partite hanno saltato Cambiaso e Douglas Luiz

Partite giocate: 30

Partite saltate per infortunio: 7

Minuti giocati: 2123

Partite giocate: 21

Partite saltate per infortunio: 13

Minuti giocati: 775

E dunque, nell'ottica di guardare avanti come con una linea retta, come spiegato proprio da Thiago Motta in conferenza stampa, vanno sciolti i dubbi che curvano ancora questa linea. E i dubbi, a oggi, sono diversi. Bisogna perciò fare ordine, e dunque partire proprio dal campo:Le situazioni dei due giocatori bianconeri sono diverse, e perciò anche il percorso verso Cagliari può esserlo. Cambiaso è sceso in campo in maniera, e Thiago Motta è stato costretto a sostituirlo perché la sua condizione era ben lontana da quella migliore. Il fastidio alla caviglia tiene banco ormai da diverse partite, e l'ex Genoa non è ancora al meglio, motivo per cui la sua presenza a CagliariPer quanto riguarda Douglas Luiz, come anticipato, la situazione è diversa. Il brasilianoa causa del dolore muscolare alla coscia rimediato contro il PSV all'andata. Durante la giornata di ieri, l'ex Aston Villa ha svolto unper proseguire verso il recupero definitivo. Come per Cambiaso, tuttavia, sarà proprio oggi la giornata decisiva: in caso di risposte fisiche positive, il brasiliano può partire per Cagliari.Thiago Motta in conferenza stampa ha parlato così sugli infortunati, spiegando che la giornata di oggi sarà decisiva per sciogliere gli ultimi dubbi.'Gleison, Juan, Arek, Renato e Pierre non ci saranno. Oggi l'ultimo allenamento per vedere le condizioni su chi abbiamo qualche dubbio. Nessun dubbio che la formazione di domani entrerà in campo con la massima attenzione e impegno come abbiamo sempre fatto. Sarà complicata e dobbiamo ricominciare'.





