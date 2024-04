Lascenderà in campo domani sera all'Unipol Domus Arena di Cagliari contro i sardi allenati da Claudio. L'Unione Sarda oggi ha riportato il dato sugli spettatori attesi nell'impianto del capoluogo sardo. Quasi sold out, tutto esaurito per la grande occasione. Tra abbonati (13.431) e biglietti venduti, infatti, è stata già superata quota 16 mila spettatori. Per il tutto esaurito, quindi, mancano solo 400 tagliandi. Tutto pronto o quasi per quello che si aspetta possa essere una bolgia, totalmente piena in tutta la sua capienza. Una grande accoglienza quindi per Massimiliano Allegri e la sua squadra.