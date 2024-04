Mancano poche ore a. I bianconeri di Massimiliano Allegri sono sbarcati ieri in terra sarda dopo l'allenamento di rifinitura tra le mura amiche della Continassa. Il tecnico bianconero avrebbe ancora un dubbio di formazione da risolvere verso la gara della Unipol Domus Arena che inizierà alle 20.45. Sarebbe nella scelta del compagno di reparto per Dusan Vlahovic. In ballottaggio per una maglia da titolari Federicoe Kenan, con il primo che al momento sembra in vantaggio sul talento turco classe 2005 che sembra indirizzato di nuovo verso la panchina.