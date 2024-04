Cagliari-Juventus, i ballottaggi aperti

Il programma prevede un ultimo allenamento, domani pomeriggio, prima della partenza verso la Sardegna. Un ultimo momento, per Massimiliano, per testare la condizione dei calciatori e fare le scelte di formazione per il prossimo impegno di campionato della Juventus, contro il Cagliari. Conta solo il presente, la partita contro la squadra di Ranieri, e l’obiettivo. Ma, certo, qualche pensiero al ritorno della semifinale di Coppa Italia, in programma martedì 23 aprile, ci sarà.Per questo, più di un ballottaggio aperto verso, con qualche scelta di formazione che potrebbe cambiare rispetto alle ultime uscite.Nessun dubbio su chi proteggerà i pali bianconeri: Mattia al posto dell’infortunato Szczesny. In difesa, oltre a, uno trasi candida per un posto che potrebbe essere lasciato da uno traDubbi anche, e soprattutto, sulle corsie esterne: a sinistrae a destrascalpitano, mentre uno tra Cambiaso potrebbe essere lasciato a riposo. Verso la conferma il trio nel mezzo conIn attacco ci sarà Dusan, mentre insieme a lui il dubbio è quello che accompagna Allegri nella seconda parte della stagione:? Ballottaggio adesso apertissimo, nodo da sciogliere tra l’ultimo allenamento e l’arrivo in terra sarda.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!