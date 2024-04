Cagliari-Juventus, le condizioni degli attaccanti

Cagliari-Juventus, il ballottaggio in attacco

Cagliari-Juventus, chi può essere convocato dalla Next Gen

Non è emergenza ma, certo, qualche grattacapo emerge in vista di. Massimiliano, infatti, si ritrova con un reparto d’attacco in sofferenza per il prossimo impegno di campionato in terra sarda. Le scelte sono quasi obbligate e per rimpinguare la lista dei convocati e le opzioni a disposizione, il tecnico livornese potrebbe decidere di chiamare un attaccante dalla Juventus Next Gen Difficile che Moise Kean possa recuperare per venerdì sera , quando si giocherà la partita tra. È alle prese con un problema al ginocchio e non si sta allenando con il resto dei compagni. Milik potrebbe invece farcela, da due giorni lavora parzialmente con il gruppo; ma non sarà certamente al meglio della condizione, se dovesse partire in direzione Sardegna.Una scelta è obbligata: Dusan Vlahovic guiderà l’attacco bianconero. Al suo fianco l’ormai tradizionale ballottaggio Chiesa-Yildiz, con il numero 7 che, ad oggi, è in pole rispetto alla stellina turca classe 2005. Gli ultimi dubbi, in questo senso, potrebbero essere sciolti già nella conferenza stampa di giovedì mattina.Per aumentare le opzioni a disposizione in attacco, in caso di necessità a gara in corso, Massimiliano Allegri potrebbe optare per la convocazione di un giovane della Next Gen. Se così fosse, partirebbe tra i favoriti il classe 2003 Leonardo Cerri , prima punta potente e riferimento centrale per l’attacco. Meno chance perche, invece, è una seconda punta mobile al pari di Chiesa e Yildiz.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!