Cagliari-Juventus, ufficializzato l'arbitro del match: la designazione completa

Dopo la sfida contro il PSV, valevole per il ritorno dei playoff di Champions League, latornerà in campo domenica 23 febbraio per affrontare il Cagliari, in vista della 26ª giornata del campionato di Serie A.I bianconeri, reduci da tre vittorie consecutive in campionato contro Empoli, Como e Inter, approcciano alla trasferta in Sardegna con l'obiettivo di dare ulteriore continuità alla propria striscia positiva di risultati e, soprattutto, per consolidare il quarto posto - condiviso con la Lazio - conquistato proprio nell'ultima giornata di campionato.Nella giornata di mercoledì 19 febbraio è stato ufficializzato dall'AIA il nome dell'arbitro che sarà chiamato a dirigere il match in programma domenica sera, con calcio d'inizio alle ore 20.45, alla Unipol Domus di Cagliari.

L'arbitro di Cagliari-Juventus

La squadra arbitrale completa

Arbitro : Andrea Colombo

: Andrea Colombo Assistenti : Fabiano Preti e Giuseppe Perrotti

: Fabiano Preti e Giuseppe Perrotti IV Ufficiale : Daniele Perenzoni

: Daniele Perenzoni VAR : Daniele Chiffi

: Daniele Chiffi AVAR: Valerio Marini

