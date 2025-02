Cagliari-Juventus, ancora due ballottaggi da sciogliere per Motta: riguardano l'attacco

AFP or licensors



Conferme e novità nell’undici di partenza

Lasi prepara alla trasferta dicon l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica e dare continuità ai recenti risultati positivi. Thiago Motta sembra intenzionato a confermare il suo ormai consueto 4-2-3-1, con qualche possibile variazione nell’undici titolare.In porta ci sarà Michele, punto fermo tra i pali. Davanti a lui, la linea difensiva vedràsugli esterni, mentre al centro la coppia sarà composta da Gatti e Kelly, con quest’ultimo chiamato alla prima gara da difensore centrale dopo aver sostituito Veiga a Eindhoven.



Ballottaggio tra Yildiz e Nico Gonzalez

A centrocampo, la coppia di mediani sarà formata da Khephrene Manuel. Il francese sta crescendo di partita in partita e garantirà fisicità e dinamismo, mentre il regista italiano sarà il fulcro della manovra bianconera, gestendo i tempi di gioco e fornendo copertura alla difesa.La trequarti sarà uno dei reparti più interessanti da osservare. Westonagirà da incursore sulla trequarti , mentre sulla sinistra spazio a, sempre più inserito nei meccanismi della squadra. Al centro dell’attacco è ballottaggio aperto tra RandalResta ancora aperto il ballottaggio per il ruolo di esterno tra Kenane Nico. Il talento turco sta vivendo un ottimo momento di forma e potrebbe partire dal primo minuto, ma l’argentino, se completamente recuperato, rappresenta un’opzione altrettanto valida grazie alla sua esperienza e qualità nel creare occasioni per i compagni. La scelta finale dipenderà dalle condizioni fisiche di Gonzalez e dalle necessità tattiche di Motta per affrontare il Cagliari.