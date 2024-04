Secondo quanto riportato da Sky Sport, nell'allenamento di ieri Massimilianoha condotto diverse prove tattiche, incluso un possibile cambio di sistema di gioco. Il tecnico livornese ha optato per un rombo, posizionandocome schermo davanti alla difesa edietro alle due punte. Resta da vedere se Allegri adotterà questa novità già da domani o se proseguirà con il 3-5-2. Le informazioni sull'allenamento odierno sono ancora limitate, quindi non è chiaro quale sarà la decisione finale del tecnico per la prossima partita.