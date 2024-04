Cagliari-Juventus, la diagnosi di Alcaraz

Laha le sue responsabilità per il pari contro il Cagliari , una partita sicuramente da gestire in altra maniera. Ma può anche recriminare per le decisioni arbitrali, in particolar modo per una: la gomitata diada inizio match. Il centrocampista bianconero cade a terra sanguinante, ma per arbitro e Var non c’è motivo di intervenire Eppure il colpo c’è stato, così come il sangue e poi la medicazione. A Charly Alcaraz, infatti, sono stati posti due punti di sutura sulla testa, dopo la gomitata di Mina.