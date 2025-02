Quando può esordire Alberto Costa? Il piano e le parole di Motta

In un momento in cui si stanno concentrando tantissimi interrogativi, oltre alla frustrazione che fa da base dopo Eindhoven, Thiago Motta sta cercando di ridare stabilità. È un aspetto senza dubbio importante, ma allo stesso tempo molto discusso in questa stagione:L'allenatore bianconero ha parlato di autocritica, ma non solo: in conferenza stampa ha ribadito più volte di essere sulla strada giusta , e che si tratta di ragionare come se si fosse su una linea retta. Dall'altra parte, però, il momento della Juve fa pensare a tutt'altro rispetto a una linea retta. E per tornare agli interrogativi, ne torna uno ricorrente a curvare la linea (ipoteticamente) dritta tracciata da Thiago.

Le parole di Thiago Motta su Alberto Costa

Il piano per Alberto Costa

Il difensore portoghese è l'unico dei nuovi acquisti a non essere ancora sceso in campo dal suo arrivo, ed è senza dubbio un tema che fa discutere. Certo, non è un giocatore pronto come lo sono stati, ma a quasi un mese dal suo passaggio in bianconero, non c'è stata ancora occasione di vederlo esordire.Proprio in conferenza stampa Thiago Motta ha affrontato il tema Alberto Costa. Il portoghese sta continuando ad allenarsi ed è stato convocato in più occasioni, a eccezione della Champions, dato che era rimasto fuori dalla lista UEFA.'Molto bene da quando è arrivato. Molto attento, capisce subito cosa vogliamo vedere, ha un fisico importante e sono convinto che quando arriverà la sua opportunità farà molto bene. E' arrivato con fame, vuole dimostrare il suo valore' ha detto Motta riguardo al difensore ex Vitoria Guimaraes.Insomma, una risposta chiara (così come per altri singoli). Alberto Costa è arrivato con tanta voglia di crescere, e questo aspetto non si può mettere in dubbio: il difensore ha 21 anni e ha collezionato fin qui, dunque ha bisogno di affrontare un percorso diverso rispetto agli altri nuovi acquisti.Dall'altra parte, però, non si può negare che il classe 2003 sta cercando l'occasione giusta: il suo acquisto (l'unico a titolo definitivo a gennaio), con un occhio di riguardo verso il futuro. Questo futuro, però, dovrà cominciare da qualche parte. Chissà che non possa essere a Cagliari:





