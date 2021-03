La Juventus ritrova un parziale sorriso, rialzando subito la testa dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto. La squadra di Pirlo ha chiuso la pratica Cagliari in circa 30 minuti, grazie alla tripletta di un sontuoso Cristiano Ronaldo che ha superato Pelé nella classifica dei marcatori all time. Secondo tempo giocato su ritmi più blandi, in cui i bianconeri hanno concesso un gol agli uomini di Semplice, che hanno accorciato con Simeone.



Qui di seguito potete rivedere gli highlights di Cagliari-Juve