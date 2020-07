Il tecnico del Cagliari Walter Zenga ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Juventus: "La miglior partita come risultato perchè c'era di fronte la Juventus campione d'Italia. È bello per tutti, per i ragazzi, la squadra, la regione e per tutti. Abbiamo fatto altre partite con la stessa attenzione. Rog ha giocato infortunato, a fine primo tempo non doveva neanche rientrare. Questa è una squadra che non ha mai mollato, è sempre stata in partita, stasera hanno dato dimostrazione di essere un grande gruppo, potendo lavorare possiamo fare grandi cose"



SU BUFFON - "Con Gigi abbiamo un'amicizia di vecchia data. Ogni volta che ci incontriamo anche fuori dal campo di calcio abbiamo una stima reciproca. Mi ha fatto una prefazione del libro che ho scritto, dicendo grandi cose. Gli ho detto che è un grande, perchè alla sua età avevo giù smesso".