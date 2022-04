Sarà caldo l'ambiente che la Juventus troverà sabato sera alla Unipol Domus di Cagliari: come riportato da La Nuova Sardegna, sono già stati venduti 10mila dei 16mila biglietti disponibili e lo stadio va verso il prevedibile sold-out, per una sfida importante in ottica salvezza per i sardi e altrettanto per i bianconeri che vogliono blindare il quarto posto.