La Juventus domani alle 18 affronterà il Cagliari in Sardegna, priva di 5 giocatori: Buffon, Demiral, Dybala, Bentancur e Ramsey. È bene preservare l'organico per evitare ulteriori defezioni nelle partite a venire. Dovrà stare quindi particolarmente attentoil terzino colombiano, uno dei giocatori più importanti nel difficile momento vissuto dalla Juve in questo frangente della stagione, è l'unico diffidato nelle file dei bianconeri.