Luca Ceppitelli del Cagliari è out da una settimana per problemi fisici. Come riporta La Gazzetta dello Sport però Walter Mazzarri dovrà rinunciare al giocatore anche per la sfida contro la Juventus in programma sabato alle ore 20.45. Il difensore del Cagliari potrebbe recuperare per la sfida contro il Sassuolo in programma tra dieci giorni.