Classica partita di fine stagione per la Juventus, che con lo scudetto in tasca sta giocando senza stimoli la penultima gara di campionato contro il Cagliari. Un'occasione per Sarri di dare una chance a qualche giovane: dopo aver lanciato dal primo minuto Simone Muratore, al 15' della ripresa l'allenatore bianconero inserisce anche il classe '98 Luca Zanimacchia, al debutto assoluto in Serie A. 33 presenze, 6 gol e 2 assist con l'Under 23 di Pecchia, Zanimacchia è andato a completare il tridente con Higuain e Ronaldo con Bernardeschi arretrato a centrocampo.