Come di consueto, Andrea Pirlo ha convocato per la prossima partita (domani alle 18 sul campo del Cagliari) diversi giocatori della Juventus Under 23. Per la maggior parte, ormai, sono degli habitué che stanno vivendo una vera e propria promozione in prima squadra. Nell'elenco per la sfida sarda, infatti, ci sono i soliti Nicolò Fagioli, Radu Dragusin e Alessandro Di Pardo. Inoltre, data l'indisponibilità di Buffon, l'allenatore della Juve ha chiamato il portiere della Primavera Giovanni Garofani (non è una prima volta, in ogni caso: era già stato convocato contro Benevento e Inter).