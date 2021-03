Nella panchina del Cagliari a disposizione di mister Semplici nella partita che inizierà alle 18 alla Sardegna Arena è presente anche il classe 2001 Gianluca Contini, bomber della formazione Primavera sarda. Proprio ieri Contini ha segnato la rete del raddoppio nel 3-0 con cui i giovani cagliaritani hanno sconfitto la Juventus Primavera. Contini, che è anche in lotta con lo juventino Marco Da Graca per la classifica cannonieri del campionato giovanile, è passato in un giorno dal segnare ai pari-età bianconeri a sedere in panchina per la partita della prima squadra contro la stessa Juve!