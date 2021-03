Dopo il flop in Champions la Juventus vuole rialzarsi subito per inseguire un sogno chiamato scudetto. La priorità contro il Cagliari è quella di conquistare i tre punti per ricominciare col piede sull'acceleratore. Per raggiungere l'obiettivo, Andrea Pirlo ritrova dal primo minuto Matthijs de Ligt, che nell'ultima sfida col Porto era subentrato a Bonucci nella ripresa e aveva saltato la gara di campionato con la Lazio per un affaticamento muscolare.