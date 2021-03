Ieri Andrea Pirlo ha dato il via libera in conferenza stampa all'utilizzo dal 1' di Giorgio Chiellini nella partita di oggi alle 18 sul campo del Cagliari. Il polpaccio è infatti guarito e ora l'allenatore della Juventus ha una carta in più da giocare in difesa. E secondo Sky Sportcon Bonucci in panchina e Demiral in infermeria. L'ultima partita disputatadal capitano della Juve è stata lail mese scorso, finita peraltro 1-0 per un rigore causato dallo stesso Chiellini per il braccio largo su Rrahmani. Dopo pochi giorni è partitoa causa dell'infortunio che l'ha poi tenuto lontano dai campi fino a questa settimana. Bentornato!