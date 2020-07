1









Sarà il caldo o forse lo scendere in campo sapendo di avere uno scudetto in tasca, ma un’opaca Juventus entra negli spogliatoi in svantaggio per 2-0 contro il Cagliari. Alla Sardegna Arena, al 9’ ci pensa l’esordiente Gagliano a potare in vantaggio i padroni di casa, dopo una serie di passaggi in area di rigore che hanno smarcato il classe 2000. La reazione della squadra di Sarri si vede solo nel finale, dopo lo scossone del tecnico toscano non contento del ritmo tenuto dai suoi. La Juve va vicino al pareggio prima con Bonucci, poi con la rovesciata di Higuian ed infine un grande intervento di Cragno nega il pari a Bentancur. Nel recupero, la doccia fredda per la Juve, con il gol da fuori area di Simeone.



