Wojciech Szczesny ha commentato così la vittoria della Juventus col Cagliari ai microfoni di Juventus tv: "Era fondamentale vincere per rispondere dopo una settimana bruttissima. Abbiamo chiuso la gara nel primo tempo dando una buona risposta. Ora avremo più tempo per recuperare energie, ma sarà un campionato nel quale lotteremo fino alla fine, e sappiamo che dobbiamo vincere tute le partite: ci proveremo. Ogni vittoria dà un buon segnale agli avversari, noi ci siamo e ci faremo sentire in campo. Oggi eravamo molto compatti e concentrati, c'era anche una sensazione d'ansia e di voler rispondere subito. Non è semplice, noi l'abbiamo fatto in modo perfetto; ora ci rilassiamo un paio di giorni e cerchiamo di preparare al meglio la gara col Benevento. Credo che sia molto meglio compattarsi nelle vittorie e vincere momenti bellissimi, ma le sconfitte in una squadra di uomini fanno una doccia fredda alla quale bisogna rispondere.