Autore del secondo gol, il Cholito Simeone ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-0 del suo Cagliari contro la Juventus: "Buffon? Lo stimo tantissimo da quando ero piccolo, è un grande giocatore e lo conosco come persona. Sono molto contento perchè posso affrontarlo, ogni volta cerco di fargli gol. Gli ho chiesto la maglia perchè per me è una cosa importante e mi fa molto piacere".



SULLA PARTITA - “Manca ancora una partita, manca quella contro il Milan, credo che abbiamo fatto una stagione di alti e bassi e dobbiamo regolare questa cosa, anche perché i giocatori ce li abbiamo”



SU SE STESO - “Sono più tranquillo, ho approfittato della quarantena per lavorare, è stato un modo per migliorare e diventare più forte, lontano da campo ma con internet acceso per vedere le partite e cose del genere”



MORATA O DIEGO COSTA? – “Ho imparato molto da loro, li ho osservati durante la quarantena. Cerco di approfittare degli spazi, fare diagonali e creare spazi ai miei compagni in campo. Mi ispiro molto a loro due”.