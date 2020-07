Cooling break sfruttato da Maurizio Sarri per strigliare la squadra. A più della metà del primo tempo la Juventus si trova sotto per 1-0 contro il Cagliari, e al tecnico toscano non sta piacendo la prestazione della propria squadra. Come riportano i bordocampisti di Dazn, Sarri non è per nulla soddisfatto della prestazione, chiedendo di alzare il ritmo a Cristiano Ronaldo e compagni. Poi un’indicazione direttamente rivolta a Alex Sandro, chiedendogli di spingere di più sulla fascia sinistra.