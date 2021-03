Dopo l'eliminazione dalla Champions League ha subito pesanti critiche per una prestazione insufficiente, secondo molti la colpa dell'uscita dall'Europa sarebbe la sua. Ecosa fa? Alla prima occasione serve subito una tripletta fresca fresca. Decisiva per battere il Cagliari e per respingere alcune polemiche. Al termine della gara i colleghi di Sky Sport lo aspettano a bordo campo per analizzare la partita, ma lui ha un gesto chiaro e senza repliche: "No, non parlo". Ai microfoni, perché invece sui social il portoghese ha fatto questa Instagram story qui sotto poco dopo il fischio finale.