Cagliari-Juventus nel segno diDopo giorni di critiche e nasi storti per la prestazione contro il Porto, il portoghese ha risposto con una tripletta in 45'. 3-0 per i bianconeri il parziale, con in copertina la tripletta 'perfetta' di CR7. Perfetta sì, perché arrivata in tre modi diversi: l'attaccante l'ha sbloccata con un colpo di testa, raddoppiando di destro su rigore dopo esserselo procurato per un intervento falloso di Cragno ( QUI la moviola), per poi firmare il terzo gol di sinistro su assist di Chiesa.E' la seconda tripletta più veloce in carriera per Cristiano Ronaldo: tre gol nei primi 32 minuti, solo contro l'Espanyol nel settembre 2015 ha fatto meglio, in 20 minuti.