All'intervallo di Cagliari-Juventus Adrien Rabiot sorride: "Era importante fare bene - ha detto il francese a Sky Sport con bianconeri in vantaggio 3-0 dopo il primo tempo - Dobbiamo giocare sempre così. Avevamo sbagliato l'inizio della partita in Champions contro il Porto e anche in alcune gare precedenti, oggi invece siamo partiti bene. Adesso dobbiamo continuare così e segnare più gol".