Prove di formazione per la Juventus. I bianconeri si sono ritrovati dopo la disfatta con il Porto e adesso proveranno a rispondere in campionato, dove devono recuperare ben 10 punti all'Inter, capolista. Intanto, Andrea Pirlo ha recuperato Danilo, squalificato in Champions League, e verosimilmente l'esterno brasiliano sarà titolare. Presto per fare ipotesi, sì: ma qualche riposo è stato programmato. Come quello di Cuadrado, che non è nelle migliori condizioni. Alex Sandro potrebbe inoltre riposare, con l'ipotesi Bernardeschi terzino che torna prorompente. Spazio a Buffon in porta? Dopo tante partite - e un po' di critiche - per Szczesny, potrebbe esserci una nuova chance per Gigi.