Penultima partita di campionato per la Juventus Primavera che oggi, a partire dalle 15:30, scende in campo per affrontare il Cagliari. I bianconeri guidati da mister Bonatti hanno già conquistato la matematica certezza dei playoff, ma una vittoria contro i sardi potrebbe alimentare la speranza di migliorare la classifica finale e, di conseguenza, la grigli di partenza per la post season.



IL TABELLINO



Cagliari-Juventus: 1-0



Marcatori: (Gagliano 26')



Cagliari: D’Aniello; Zallu, Obert, Palomba, Kourfalidis, Desogus, Carboni, Gagliano, Cavuoti, Secci Luvumbo. A disp. Lolic, Del Pupo, Corsini, Idrissi, Schirru, Vitale, Pulina, Noah, Pintus, Tramoni, Sulis, Yanken. All. Mereu

Juventus (4-4-2): Senko; Fiumanò, Nzouango, Muharemovic, Rouhi; Mulazzi, Bonetti, Turicchia, Hasa; Turco, Chibozo. A disp. Scaglia, Daffara, Savona, Omic, Citi, Cerri, Iling-Junior, Doratiotto, M’Bangula, Sekularac, Strijdonck, Maressa. All. Bonatti



Arbitro: Sig. Dario Di Francesco di Ostia Lido Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



26' - GOL CAGLIARI, Turicchia sbaglia in impostazione, recupero dei sardi, palla a Gagliano che dentro l'area non sbaglia



11' - Stilettata di Chibozo, Daniello blocca in due tempi



6' - Piazzato di Desogus, bravo Senko a chiudere l'angolino, sulla respinta Gagliano spara alto



1' - Via al match!