Dopo il pareggio per 2-2 contro il Bologna, la Juventus primavera era chiamata a interrompere la striscia di partite senza vittoria. Niente da fare, la squadra di Montero perde un'incredibile match contro il Cagliari, sconfitta per 5-3 dopo essere stata in vantaggio 2-0 e 3-2. Negli ultimi 10 minuti, la rimonta dei rossoblù. Non basta la doppietta di Mancini e il gol di Anghelè.Segui su il bianconero la diretta testuale del match.:Ciocci, Idrissi, Veroli, Palomba, Zallu; Cavuoti, Carboni, Caddeo; Vinciguerra, Griger, Sulev.Vinarcik; Bassino, Citi, Nzouango; Maressa, Hasa, Nonge, Moruzzi; Anghelè, Mancini, Mbangula.IL TABELLINOCagliari-Juve 5-3 (Mancini 8', Anghelé 12', Cavuoti 21', Vinciguerra 52', Mancini 85', Veroli 88', Pulina 90', Konatè 95')90'+5 - Gol Cagliari, la chiude Konatè in contropiede.90' - Gol Cagliari, rimonta pazzesca dei rossoblù. Gol di Pulina.89' - gol annullato al Cagliari per fuorigioco.88' - Gol Cagliari, incredibile, 3-3! Pareggia subito Veroli su sviluppi di calcio di punizione.85' - GOL Juve, doppietta di Mancini che è il più veloce sulla ribattuta di Ciocci. La conclusione era stata di Valdesi.77' - Entra Valdesi per Hasa.73' - Ottimo contropiede della Juve con Nonge che serve Anghelé, poi il cross in mezzo dove Mancini non ci arriva per centimetri.62' - Mancini a un passo dalla doppietta, grande colpo di testa ma Ciocci dice no.58' - Palo di Moruzzi che da posizione defilata calcia molto bene ed è sfortunato.52' - Gol del Cagliari, 2-2, a segno di testa Vinciguerra completamente da solo in area di rigore.47' - Subito pericoloso il Cagliari dagli sviluppi di una punizione.46' - Inizia il secondo tempo.45' +1 - Finisce il primo tempo, partita divertente, Juve in vantaggio 2-1.35' - Brivido per Vinarcik che non blocca il pallone rischiando l'autogol.28' - Moruzzi calcia da fuori area, tiro deviato che finisce di poco a lato.27' - Vinarcik respinge la conclusione di Griger.21' - Gol del Cagliari con Cavuoti; palla persa al limite dell'area di Nonge e il giocatore rossoblù trova l'angolino.12' - RADDOPPIO JUVE con Anghelè che approfitta della disattenzione difensiva e non sbaglia da dentro l'area.8' - GOL JUVE, Mancini! Sul passaggio di Hasa, l'attaccante calcia da fuori area e sblocca la partita, che gol di Mancini.5' - La prima chance è del Cagliari con Vinarcik costretto alla parata, poi Citi con qualche rischio ma riesce a spedire in angolo.1' - Inizia il match