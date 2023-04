Le pagelle della sfida tra Cagliari e Juventus Primavera, terminata con la vittoria dei padroni di casa per 5-3 grazie alle reti nei minuti finali. Tra i bianconeri, prestazione convincente di Hasa oltre che di Mancini, autore di due gol.: Inizia con due buone parate, poi un grosso rischio con il pallone che gli sfugge tra le mani e un'incertezza con la difesa che poteva costare il gol. Non grandi responsabilità sulle reti concesse.Bassino: Un po' troppo timido in fase offensiva, nel primo tempo rimedia a un errore in impostazione. Sul secondo gol incomprensione con Nzouango. (91' Turco, s.v)A inizio gara rischia il rigore ma l'intervento è pulito sul pallone. Nel finale crolla come tutta la Juve.Le azioni partono sempre da lui anche se nel finale rischia molto. Sul secondo gol si perde completamente l'uomo.spinta continua dal primo all'ultimo minuto, come da abitudine. Colpisce il palo, a volte perde lucidità ma è normale per chi fa tutti quei chilometri.il migliore, escluso Mancini. Sua l'imbucata sul vantaggio bianconero, perfetto in impostazione. Esce e la Juve crolla. (dal 77' Valdesi, 6: entra bene, sua la conclusione che porta al gol Mancini).sfiora il gol dopo un'ottima azione individuale, in contropiede non lo prende nessuno ma è lui che perde palla e permette al Cagliari di tornare in partita a inizio match.sempre nel vivo del gioco, a volte però manca di precisione.bravo a farsi trovare pronto e a raddoppiare, vicino all'assist nel secondo tempo anche se tra i tre davanti forse è quello meno dentro il match.ancora a segno, ancora con una grande conclusione dalla distanza che sblocca la gara. Poi il gol del 3-2 che illude Montero. Non basta la doppietta di Mancini e il decimo gol stagionale.l'azione del primo gol nasce da una sua giocata, entra spesso dentro al campo e alza il ritmo della Juve, cala un po' nel finale. (91' Biliboc, s.v).: sembrava la partita giusta per tornare alla vittoria, invece cade malamente nel finale. Difficile accettare una sconfitta così.