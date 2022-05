La Juventus Primavera non riesce a migliorare la sua classifica e, di conseguenza, la griglia di partenza in vista dei playoff. Contro il Cagliari finisce 2 a 0 per i sardi, punteggio maturato nel primo tempo. Bianconeri scarichi, appare chiara la fatica accumulata negli ultimi mesi, che pesa sulle gambe e sulla testa, facendo perdere brillantezza. ne risente il gioco e la solidità difensiva. Adesso, l'obiettivo è quello di ricaricare le energie in vista della post season.



LE PAGELLE



SENKO 5.5 - In occasione del 2 a 0 smanaccia ma i polsi non reggono, il tiro è potente ma non sembra esente da colpe



FIUMANO' 6 - Scelta conservativa, quella di schierarlo a destra. Per caratteristiche non garantisce spinta, ma in fase difensiva la sua è una buona prestazione (Dal 63' SAVONA 6 - Entra bene, pur senza particolari spunti)



NZOUANGO 5.5 - Il Cagliari attacca senza paura, e manda in debito d'ossigeno il pacchetto dei centrali bianconeri



MUHAREMOVIC 5.5 - Come per Nzouango, qualche buon intervento ma nel complesso è una giornata complicata per i difensori



ROUHI 6 - Senza infamia né lode, prova a spingere ma spesso viene respinto



MULAZZI 5.5 - Non riesce a incidere, sta vivendo una fase di stanca, serve ricaricare le batterie in vista dei playoff (Dal 56' MARESSA 6 - Conferma di essere in un buon momento, pur non trovando la via del gol)



BONETTI 5.5 - Soffre gioco e fisicità del centrocampo sardo, non è brillante come al solito (Dal 56' SEKULARAC 6 - Pronti via e perde un pallone sanguinoso, poi fa tremare il Cagliari con un tiro dalla distanza e procura il rigore)



TURICCHIA 5 - Tra i migliori in stagione, oggi un passaggio a vuoto. un errore in costruzione apre le porte all'1 a 0 avversario



HASA 6.5 - Il migliore per la Juve, sfrontato nel tentare sempre l'uno contro uno, bravo nel completare i dribbling e seminare il panico nella difesa sarda



TURCO 5.5 - Disinnescato dalla difesa sarda (Dal 69' CERRI 5.5 - Calcia malissimo il rigore e manca l'occasione di riaprire la partita)



CHIBOZO 6 - Tra i più brillanti, dà frizzantezza e imprevedibilità all'attacco, ma in alcune occasioni perde il momento per servire i compagni (Dal 56' MBANGULA 5.5 - Non riesce a dare quel qualcosa in più che Bonatti si sarebbe aspettato da lui)



All. BONATTI 5.5 - Dopo un brutto primo tempo, prova a dare la scossa con i cambi, ma la sua Juve appare provata dai tanti impegni ravvicinati. Adesso l'obiettivo è ricaricare le pile, prima dei playoff