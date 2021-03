Salterà Cagliari-Juve dopo l'ammonizione: la beffa arriva tutta per Leonardo Pavoletti, centravanti dei sardi e obiettivo di mercato estivo proprio dei bianconeri. Pavoletti era infatti nella lista dei diffidati e ha ricevuto l'ammonizione nella gara di Marassi, con i rossoblù impegnati contro la Sampdoria. Dunque, un 'pericolo' in meno per la Juventus, che dovrà però affrontare una squadra in salute ed entusiasta dopo un filotto di risultati convincenti.