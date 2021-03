Andrea Pirlo sta studiando le mosse per non sbagliare nulla nella gara di domenica alle 18 contro il Cagliari. L'allenatore sa che dopo l'eliminazione in Champions League agli ottavi di finale non può più fallire, e la trasferta in Sardegna sarà importante per ripartire subito con il piede giusto. Intanto, secondo quanto riporta Sky Sport, l'allenatore dovrebbe tenere a riposo Juan Cuadrado che finora è stato uno dei giocatori più utilizzati.