Cristiano Ronaldo ha sbloccato la gara contro il Cagliari mettendola subito in discesa per la Juventus, ma Andrea Pirlo non si fida degli avversari. Secondo quanto riporta Sky Sport infatti l'allenatore bianconero ha detto ai suoi giocatori di fare massima attenzione quando Nandez va verso il centro del campo; Pirlo infatti ha richiamato soprattutto Chiellini perché da quella parte del campo - a sinistra - ci sono troppe disattenzioni.