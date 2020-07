Il direttore generale del Cagliari Mario Passetti è intervenuto a Dazn nel prepartita della sfida contro la Juventus: "Un peccato non avere il pubblico, per essere pronti l’anno prossimo bisogna darci dentro fin dall'inizio, scrivere un protocollo di buon senso e magari anche noi fare qualche dichiarazione in meno. Abbiamo la presunzione di dire che Cagliari è una piazza che deve essere considerata come un punto importante nella carriera di un giocatore, vedo che tanti calciatori che hanno mercato alla fine a Cagliari stanno molto bene. Pensiamo di continuare con Nandez anche l’anno prossimo”.