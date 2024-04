Le parole di Nahitana Dazn:“Purtroppo un episodio chiave per il risultato finale, poco si può fare adesso. Mi dispiace molto, non c’è mai un contatto, non è fallo, non ho problemi a dire se faccio fallo. Purtroppo ha fischiato fallo, pure l’ammonizione, ma questo è il calcio e poso si può fare. Certo che mi dispiace, ci tengo molto, un episodio così, non ho parole per descriverlo, non è stato un contatto, Chiesa ha urlato e sembrava che l’ho preso al ginocchio ma non l’ho toccato”