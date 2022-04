Il gran tiro di Luca Pellegrini aveva portato la Juventus al gol. Prima che l'arbitro Chiffi in collaborazione con il var decidessero di annullarlo. Ai microfoni di Dazn è intervenuto l'ex arbitro Luca Marelli spiegando:



MARELLI - "Il tocco è con il braccio sinistro di Rabiot. Per regolamento non conta il fatto che il braccio sia attaccato al corpo, perché per regolamento la rete è stata realizzata direttamente con il braccio e quindi, anche se il tocco non è punibile, la rete non può essere convalidata".