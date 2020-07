Prima partita col tricolore già in tasca per la Juventus, la penultima del campionato. Tra qualche minuto la squadra di Maurizio Sarri affronterà il Cagliari, anche loro senza più obiettivi concreti. Nonostante non ci sia nulla sul piatto i bianconeri vogliono chiudere bene questo campionato che li ha visti trionfare per la nona volta consecutivaper poi concentrarsi sulla Champions. A proposito, proprio in vista della sfida con il Lione QUI la sua storia). Centesima partita con la Juve per Daniele Rugani, che nel pre partita ha commentato la vittoria dello scudetto . Ecco le scelte definitive di Sarri e Zenga.Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Klavan; Farago’, Ionita, Rog, Mattiello; Joao Pedro; Simeone, Gagliano.Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Muratore; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.