La Juventus ha vinto per 2-1 a Cagliari ai danni dei sardi. Le reti sono di Matthijs de Ligt e Dusan Vlahovic. Riscatto per la squadra di Massimiliano Allegri che torna ai tre punti dopo la sconfitta contro l'Inter della scorsa settimana. Alcuni bianconeri hanno voluto lasciarsi a dei commenti tramite i loro profili social al termine della gara. In gallery le reazioni: