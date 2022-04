Una partita da vincere, ma soprattutto da non sottovalutare perché "complicata e brutta", per ammissione dello stesso Massimiliano Allegri. Questa sera la Juve scende in campo all'Unipol Domus contro il Cagliari, in un match fondamentale per consolidare il quarto posto e scongiurare il rischio di trovarsi la Roma alle calcagna nel rush finale di stagione. Il fischio d'inizio della partita è previsto alle 20.45.



DOVE VEDERE LA PARTITA - La sfida sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, in streaming e on demand. Qui su ilBianconero.com diretta testuale con ampio pre e post partita, con tutti i commenti live su quanto accadrà sul campo sardo.



LE PROBABILI FORMAZIONI - Per il match odierno Allegri sembra intenzionato a puntare sul 4-3-3, già visto più volte in stagione. Sfoglia la nostra gallery per leggere le probabili formazioni.