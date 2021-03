1









Un messaggio a tutto il campionato, la Juventus c’è ed è viva. La vittoria per 3-1 contro il Cagliari è stata frutto della rabbia post-Champions, che ha portato Cristiano Ronaldo a chiudere la pratica in poco più di mezz’ora con una tripletta che gli ha permesso di superare Pelè nella classifica dei marcatori all time (770 gol in carriera per il portoghese). A brillare, come di consueto da diverse partite a questa parte, anche Federico Chiesa, mentre luci e ombre per Alvaro Morata.



